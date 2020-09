Spektakuläres Video: SpaceX bringt Starship-Tank zur Explosion

In den vergangenen Tagen hat SpaceX erneut einen Treibstofftank des Starship absichtlich explodieren lassen. Mit dem spektakulären Test will das Weltraumunternehmen von Elon Musk herausfinden, bei welchem Druck der Raketentank zerbricht. Die Ergebnisse dieser Versuche fließen dann in die weitere Entwicklung der Rakete mit ein.