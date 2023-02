So lassen sich zerstörerische Lawinen vorhersagen

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO die „schlimmste Naturkatastrophe in der WHO-Region Europa seit einem Jahrhundert“. Aktuell sind mehr als 35.000 Menschen dabei ums Leben gekommen.

Zwar haben wissenschaftliche und technologische Fortschritte in den vergangenen Jahren für verbesserte Prognosen bestimmter Naturkatastrophen wie etwa Hurrikane geführt, Erdbeben hingegen lassen sich nach wie vor schwer vorab erkennen. Denn dafür muss der Ort, die Stärke und der Zeitpunkt des Bebens bekannt sein. An letzterem hapert’s: Erdbeben passieren plötzlich.

Weit davon entfernt

Laut dem Geophysikprofessor Shimon Wdowinski von der Florida International University sei die Erdbeben-Mechanik generell komplex. Zahlreiche unbekannte Parameter können nach wie vor nicht gemessen werden. Dazu zähle etwa das Stressniveau in der Tiefe des Hypozentrums von etwa 15 Kilometern.

„Trotz der enormen Fortschritte in der Erdbebenwissenschaft sind wir noch weit davon entfernt, alle Parameter und Variablen zu messen, die für eine Erdbebenvorhersage benötigt werden“, sagt der Forscher in einer Aussendung.

Im Untergrund

Ihm zufolge könnte die Erdbebenvorhersage mit fortschrittlicheren Technologien und stärkeren Rechenkapazitäten einmal praktikabler werden. In ferner Zukunft sei es eventuell möglich, Erdbeben mit einer ähnlichen Genauigkeit vorherzusagen wie etwa Hurrikane, auch wenn ein Vergleich schwierig ist.

„Hurrikane treten in der Atmosphäre auf, wo viele Sensoren eingesetzt werden und über mehrere Tage die atmosphärischen Bedingungen messen können“, sagt er. Die meisten großen Erdbeben hingegen ereignen sich im Untergrund in Tiefen von 10 bis 50 Kilometern, wo detaillierte Beobachtungen dauerhaft schwierig seien.