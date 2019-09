Zwei Asteroiden werden die Erde garantiert nicht treffen

Am 14. September an der Erde vorbei

Der Asteroid 2000 QW7 misst zwischen 290 und 650 Meter und wird an unserem Heimatplaneten ebenso am 14. September vorbeifliegen. "Beide Himmelskörper ziehen an der Erde in einer Distanz von 14 Lunar Distances (Distanz zwischen Mond und Erde) oder 5.632.704 Kilometer vorbei. Allerdings fliegen kleinere Asteroiden regelmäßig näher an der Erde vorbei", erklärt die NASA.