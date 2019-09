Astronomen rätseln über mysteriösen interstellareren Kometen

Flugbahn liefert entscheidenden Hinweis

Gefunden wurde der Komet am 30. August vom ukrainischen Hobby-Astronom Gennadij Borisov, der seine Beobachtungen auf der Krim macht. Ausschlaggebend für die Vermutung, der Komet sei ein interstellarer Besucher, ist vor allem seine hyperbolische Flugbahn. Kometen aus unserem Sonnensystem fliegen in der Regel eine parabolische Flugbahn, also in Form einer Parabel um die Sonne.

Der Borisov-Komet fliegt allerdings mit hoher Geschwindigkeit in unser Sonnensystem und wird während des Durchflugs nur durch die Gravitationskräfte abgelenkt. Demnach macht er eine leichte Kurve, bevor er unser Sonnensystem wieder verlässt. Sowohl das JPL, als auch der Orbit Simulator des Astronoms Tony Dunn bieten schematische Flugbahn-Animationen des Kometen aus verschiedenen Perspektiven an.