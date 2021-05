Zwischenfall bei Flug von Mars-Helikopter

Der Mars-Helikopter Ingenuity hat am Wochenende seinen sechsten Flug absolviert, der dieses Mal allerdings nicht ganz ruckelfrei verlief. Laut dem Chefpiloten Håvard Grip hätte Ingenuity 10 Meter in die Höhe steigen und in der Folge vier mit Meter pro Sekunde 150 Meter Richtung Südwesten fliegen sollen. Nach dieser Strecke sollte er 15 Meter nach Süden und dann 50 Meter wieder zurück fliegen. Das geht aus dem Blogeintrag des Piloten hervor. Auf seiner Reise sollte er Fotos schießen.

Nach 150 Meter hat Ingenuity jedoch angefangen, seine Position permanent zu korrigieren und kam dabei ins Schwanken. Die Landung verlief jedoch wieder einwandfrei.