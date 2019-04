4Gamechangers Festival: "Investiert in Frauen!"

"Investiert in Frauen!", rief die Investorin Sarah Chen die Besucher des 4Gamechangers Festivals auf. Die dreitägige Veranstaltung in Wien wurde am Dienstag mit einem Start-up-Schwerpunkt eröffnet. Start-ups mit Frauen unter den Gründern würden um mehr als 60 Prozent bessere Ergebnisse liefern als ihre rein männlichen Pendants, sagte die aus Malaysien stammende Risikokapitalgeberin. Mit dem von ihr ins Leben gerufenen "Billion Dollar Fund for Women" investiert sie weltweit in von Frauen gegründete Unternehmen. Seit dem Start vor sechs Monaten seien bereits 700 Millionen Dollar geflossen, sagt Chen: Frauen würden zwar mehr als die Hälfte der globalen Arbeitskräfte stellen, in den Führungsetagen seien sie aber unterrepräsentiert: „Denken Sie an Diversität als Geschäftsstrategie.“

Chancen in der vernetzten Produktion

Für österreichische Start-ups wurden bei dem Festival Chancen vor allem im Bereich der vernetzten Produktion in der Industrie 4.0 verortet. Europa habe die Digitalisierung verschlafen. Amerika und China seien weit schneller unterwegs, sagte Sandra Stromberger von der Initiative Industry meets Makers. In der Industrie 4.0 gebe es viel Wissen und Know-how: "Wir können den Rückstand aufholen, wenn wir versuchen, die schnellen Start-ups mit den großen Unternehmen zusammenzubringen."

China und die USA würden nicht zur Industrie passen, sagte Frank Melzer, Technikchef beim Automatisierungsspezialisten Festo. Die Strukturen in Europa seien kleinteiliger. Jetzt gehe es darum, in die Breite zu gehen und mit datenökonomischen Modellen Mehrwert zu erzielen.

Von Asien und den USA könne Europa Geschwindigkeit lernen, sagte der Unternehmer und ehemalige Magna-Chef Siegfried Wolf. "Bis wir hier unsere bürokratischen Hürden abgebaut haben, sind Produkte und Lösungen asiatischer und US-amerikanischer Mitbewerber längst am Markt.