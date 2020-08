"Auf Null kommen wird das Bargeld nie"

In anderen Ländern bieten Sie bereits Kreditkarten, Spareinlagen und bald auch Girokonten an. Werden Sie das auch in Österreich machen?

Das wird früher oder später auch in Österreich kommen. Das sind klassische Möglichkeiten, um neue Kunden zu gewinnen. Ich kann aber noch keine Details nennen.

Treten Sie damit in Konkurrenz zu anderen Fintechs wie N26 oder Revolut?

Wir sind derzeit auf einer spannenden Reise von einem reinen Zahlungsanbieter hin zu einem globalen Shopping-Ökosystem, bauen entsprechende Produkte und haben dadurch eine ziemlich einzigartige Positionierung am Markt. Wir haben Respekt für das, was diverse Neobanken in den letzten Jahren erreicht haben, denn sie verfolgen letztendlich das gleiche Ziel wie wir: Prozesse für den Endverbraucher radikal zu vereinfachen.

Welche Entwicklungen erwarten Sie im Finanzgeschäft?

Ein paar traditionelle Banken wird es auch noch in 15 bis 20 Jahren geben, viele werden aber auch sterben. Am Ende werden diejenigen überleben, die gute, Mehrwert-stiftende, digitale Lösungen anbieten und auf die konkreten Bedürfnisse der Kunden eingehen. Aber ein großer Umbruch in der Finanzbranche und eine Konsolidierungsphase sind unausweichlich.

Und bei den Fintechs?

Auch hier erwarte ich an in einzelnen Bereichen Konsolidierungen, aber nicht so stark wie im alteingesessenen Bankgeschäft.