N26 kehrt nach Wien zurück: "Wir sind die einzige globale Bank"

Was auf einer Couch in Wien begann und über den Umweg Berlin zu einem der erfolgreichsten Start-ups der Finanzbranche wurde, kehrt nun - zumindest teilweise - nach Wien zurück. Die von den Österreichern Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründete Bank N26 eröffnete am Donnerstag im Start-up-Hub weXelerate ihren weltweit fünften Standort. Neben dem Hauptquartier in Berlin, wo über 1300 Mitarbeiter beschäftigt sind, verfügt das Unternehmen noch über Büros in Barcelona, New York und São Paulo.

300 Mitarbeiter geplant

In Wien will N26, das seit dem Start im Jahr 2013 auf Filialen verzichtete und dafür auf mobiles Banking am Smartphone setzte, zunächst klein beginnen. Zum Start sind 15 Mitarbeiter rekrutiert, bis Ende kommenden Jahres sollen es wie in Barcelona 100 sein. In den nächsten zwei bis drei Jahren soll die Zahl schließlich auf etwa 300 Entwickler wachsen. In Wien will die Bank Lösungen für Business-Kunden entwickeln und setzt dafür auf die Themen künstliche Intelligenz und Sicherheit.