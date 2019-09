aws vernetzt Start-ups per Mausklick

Der Anteil heimischer Jungunternehmen liegt aktuell auf einem Höchststand – Österreich rangiert laut dem Global Entrepreneurship Monitor im europäischen Vergleich auf Platz drei. Doch damit nicht genug: Der Austrian Startup Monitor 2018 verzeichnet ein Umsatzwachstum von 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 80 Prozent der Start-ups weisen sogar internationale Umsätze vor.

Der Austria Wirtschaftsservice (aws) zufolge sind es auch erfolgreiche Exits wie bei Runtastic, Shpock und mySugr, die hiesigen Start-ups Aufmerksamkeit, insbesondere bei Geldgebern, eingebracht haben. Die Zahl der Investoren als Privatpersonen oder Venture Capital Fonds steige genauso wie das Angebot an Start-up-Programmen. Aus diesem Grund will die aws standortrelevante Innovationen in Österreich verstärkt unterstützen.

Der richtige „Fit“

Neben finanziellen Subventionen und Beratungen über alle Unternehmensphasen hinweg, will die aws Start-ups, Investoren und Unternehmen nun auch über die neue Plattform „aws Connect“ miteinander vernetzen. „Aus dem Austausch mit den Unternehmen wissen wir, wie wichtig das richtige Netzwerk und passende Partner neben dem Thema der Finanzierung sind“, sagt aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister. Doch damit ergibt sich auch eine der wohl größten Herausforderungen: die Vernetzung mit adäquaten Marktbeteiligten. Denn in der Szene den Überblick zu bewahren, bedeutet enorm viel Aufwand. Sind in Folge gute Verknüpfungen hergestellt, müssen Partner selbstverständlich auch zum Start-up passen.

Um das Matching kümmern sich in diesem Fall die aws-Experten. In einem Vorgespräch definieren sie den Bedarf und schlagen in Folge passende Vernetzungen vor. Bei aws Industry-Startup.Net (siehe Kasten unten) beispielsweise füllen Start-ups und Corporates in ihrem Profil grundlegende Informationen zum Unternehmen aus. Auch teilen sie mit, was sie sich von einer Kooperation erwarten. Mittels dieser Daten identifizieren und präsentieren die Experten kompatible Partnerunternehmen.