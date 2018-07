Drei österreichische Start-ups erhalten 7,5 Millionen Euro EU-Forschungsförderung

"Wir blicken sehr positiv in die Zukunft. Aktuell wird die Serienproduktion für große Automobilhersteller vorbereitet", sagte Easelink-Gründer Hermann Stockinger, Anfang Juli im Gespräch mit der futurezone.

Google für Krankheiten

Symptoma arbeitet an einer Suchmaschine für Krankheiten und wurde in der Vergangenheit bereits als " Google für Krankheiten" bezeichnet. Ärzte und medizinisches Personal geben Symptome, Geburtsjahr, Geschlecht sowie weitere Informationen über die Patienten und bekommen eine Liste möglicher Diagnosen angezeigt.

PyroScience ist ein Hersteller von Sauerstoffsensoren, die auf einer optischen Detektionstechnologie basieren. Das Unternehmen hat kompakte Labormessgeräte, Handmessgeräte mit Langzeit-Datenerfassung, sowie verschiedene OEM-Module für kundenspezifische Anwendungen im Portfolio.

Horizon 2020

"Das KMU-Instrument ist hoch kompetitiv und hilft kleinen und mittleren Unternehmen bei der Umsetzung neuer Produkte und Dienstleistungen mit disruptivem Potenzial", so die beiden FFG-Geschäftsführer Henrietta Egerth und Klaus Pseiner. "Wir sind als Nationale Kontaktstelle für ‚ Horizon 2020‘ laufend bemüht, Forscherinnen und Forscher sowie Unternehmen bei der Antragsstellung bestmöglich zu unterstützen – mit Erfolg, wie die jüngsten Beispiele zeigen."

Das KMU-Instrument ist Teil des Europäischen Innovationsrates (EIC), ein Pilotprojekt in „Horizon 2020“, das hochkarätige Innovatoren und Unternehmer unterstützt. In der so genannten Phase 2 des KMU-Instruments werden Innovationsaktivitäten wie Demonstration, Erprobung, Pilotierung und Scale-up von Unternehmen finanziert.

Insgesamt fördert die Europäische Union in dieser Runde der so genannten Phase 2 des KMU-Instruments 65 kleine und mittlere Unternehmen aus 16 Ländern mit insgesamt 113 Millionen Euro.

Die nächste Bewerbungsfrist für das KMU-Instrument Phase 2 ist der 10. Oktober 2018, die Experten in der FFG stehen mit einem umfassenden Informations- und Beratungsangebot zur Verfügung.