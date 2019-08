Finanzberatung: "Der Mensch wird immer eine Rolle spielen"

Robo-Advisor "nur am Anfang spannend"

Ziel sei die Unterstützung von Vermögens- und Finanzberatern, sagt Berghofer. Aber welche Rolle spielen Menschen noch in einem System, in dem zunehmend automatisierte Lösungen, etwa die sogenannten Robo-Advisors, zum Einsatz kommen? Robo-Advisors seien vielleicht am Anfang spannend, meint die Gründerin. Die Leute würden sich aber nicht erkannt fühlen. "Automatisierte Beratung ist ein Start. Dann müssen Berater, die den Klienten kennen, dazukommen. Der Mensch wird immer eine Rolle spielen."

Neben den auf Beratungsdienstleistungen spezialisierten Angebot BQ Advisory hat das Start-up ein weiteres Produkt entwickelt, dass sich an institutionelle Investoren wendet. Ob man dem Team oder Managern hinter Fonds vertraue, sei heute weitgehend eine intuitive Frage, weil hauptsächlich die Finanzen geprüft würden, erzählt Berghofer: "Wir liefern objektive Daten zum Fondsmanager und zum Team, das hinter dem Fonds steht."

Langjährige Expertise und Erfahrung

Berghofers Mitgründer Thomas Oberlechner ist ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der Behavioral Finance. Er hat zahlreiche Bücher über die Psychologie von Anlegern veröffentlicht und in Harvard und am Massachusetts Institute of Technology ( MIT) zu dem Thema geforscht.

Vor der Gründung des Start-ups im Jahr 2018 waren Berghofer und Oberlechner im Silicon Valley im Bereich der Finanztechnologie tätig, wo sie zuletzt ein Beratungsunternehmen gründeten. "Nach fünf Jahren Silicon Valley wollten wir auch wieder häufiger in Österreich sein", sagt Berghofer. Mit ein Beweggrund für die Gründung in Wien war auch das breite Angebot an öffentlichen Förderungsmöglichkeiten für innovative Technologien. "Das gibt es in den USA nicht." BehaviorQuant wird in Österreich sowohl von der Förderbank austria wirtschaftsservice (aws) als auch der Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördert.