Salzburger Start-up will zum Google Maps unter Wasser werden

Die Entwicklungsarbeit des 2015 gegründeten Start-ups ist aktuell mit sechs Patenten abgesichert und hat nicht nur zahlreiche Auftraggeber, wie die größte amerikanische Tauchschule oder die jordanische Regierung, auf die Salzburger aufmerksam gemacht. Auch große US-Technologiekonzerne, deren Name Nemetz nicht verraten will, hätten bereits bei Ocean Maps wegen des Kartenmaterials angeklopft. Das bestätigt die Salzburger in ihrem Weg, weitere Meeresplätze zu kartieren. Bis Ende 2018 sollen weit über 600 Unterwasser-Karten verfügbar sein. Trotz der internationalen Ausrichtung will das Start-up, das auch von österreichischen Förderungseinrichtungen wie dem FFG und dem AWS profitierte, vorerst in Salzburg bleiben.

Auch Industrie als Auftragsgeber

Die 3D-Tauchkarten, die mittlerweile in erster Linie über professionelle Tauchschulen lizenziert und vertrieben werden, sind allerdings nur ein Teil des Geschäftsmodells. Als lukrativ haben sich für Ocean Maps auch Vermessungsaufträge für industrielle Anlagen erwiesen. So kann die Technologie auch verwendet werden, um Staudämme und die dazugehörigen Kraftwerke, oder aber auch Hafenerweiterungen unter Wasser genau zu planen. Zusätzlich zu dem bereits erwähnten Equipment kommt dabei auch ein Tauchroboter zum Einsatz, der das Gewässer, sowie die darin vorhandenen Böden und Objekte, bis zu einer Tiefe von 300 Metern abfilmen und vermessen kann. Am Wolfgangsee etwa wurde eine Visualisierung durchgeführt, welche Ausbaumöglichkeiten der historische Hafen bietet.

