Software verkürzt Wartezeiten bei Ärzten

Stundenlang bei Arztbesuchen zu warten, obwohl man einen Termin hat, ist wohl fast jedem schon einmal passiert. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von überbuchten Terminen bis hin zur schwer abschätzbaren Behandlungsdauer einzelner Patienten.

Was bei Patienten zu Frust führt, kann für Ärzte Umsatzausfälle bedeuten. "Das Problem ist komplex", sagt Lukas Krafft. Auch er hat schon viel Zeit in Wartezimmern verbracht. Mit seinem Start-up Naboto will der Gründer Abhilfe schaffen. Die von seinem Start-up angebotene gleichnamige Software - Naboto steht für Not another booking tool - will mithilfe künstlicher Intelligenz die Terminvergabe in Ordinationen optimieren und Wartezeiten minimieren.

Online-Wartenummern

Patienten können über die Software online Termine vereinbaren und erhalten Benachrichtigungen, wenn es zu Verzögerungen kommt. Für den Arztbesuch am selben Tag können auch Wartenummern online gezogen werden. Am Smartphone lässt sich dann mitverfolgen, wie lange es noch dauern wird und wann man vor Ort in der Praxis sein muss.

Ärzte können mit Hilfe der Lösung die ihnen zur Verfügung stehenden Kapazitäten besser planen und auch individuelle Präferenzen - etwa bessere Auslastung oder weniger Stress - angeben.

Ausfälle und saisonale Schwankungen

"Es macht einen Unterschied, ob eine junge Dame im Sommer zur Kernspintomografie kommt oder ein älterer Herr im Winter, erläutert Krafft. Das An- und Auskleiden nehme unterschiedlich viel Zeit in Anspruch. Die Behandlungsdauer könne mit Hilfe der Software genauer geplant werden.

Auch die Wahrscheinlichkeit, dass einige Patienten nicht zum vereinbarten Termin erscheinen und saisonale Schwankungen der Auslastung, etwa durch die Grippewelle, werden von der Software berücksichtigt. "Wenn das Modell näher an der Realität dran ist, profitiert die ganze Planung davon", sagt Krafft. "Wir haben etwa auch gelernt, dass in der vorweihnachtlichen Zeit mehr Leute mit Zahnfleischproblemen zu Zahnärzten kommen. Das liegt daran, dass mehr Zitrusfrüchte gegessen werden."

Geringere COVID-19-Ansteckungsgefahr

Durch intelligentes Wartelistenmanagement lasse sich nicht nur die Wartezeit minimieren, sagt Krafft. Während der Corona-Krise könne auch die Ansteckungsgefahr für Patienten verringert werden.