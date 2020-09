Wiener Lösung für bessere Sprachqualität bei Videokonferenzen

Das Wiener Start-up proactivaudio gehört wohl zu den wenigen Unternehmen, auf die die Corona-Krise nicht nur negative Auswirkungen gehabt hat. Der Boom an Videokonferenzen und der Kommunikationsbedarf im Homeoffice im Zuge der Ausgangsbeschränkungen haben der jungen Firma, die auf die Verbesserung der Sprachqualität in technologieunterstützter Kommunikation spezialisiert ist, viele Anfragen gebracht.

"Viele Leute haben gemerkt, wie wichtig gute Sprachqualität ist, wenn man verteilt arbeitet und miteinander kommunizieren muss", sagt Barbara Kieslinger, die das Start-up 2017 gemeinsam mit dem Audiotechniker Luis Weruaga gegründet hat.

Vorausschauende Echo-Unterdrückung

Auf sich aufmerksam machte das Start-up mit einem Algorithmus, der das Echo beseitigt, wenn beide Gesprächspartner gleichzeitig sprechen, dem sogenannten "Double Talk". Die patentierte "Acoustic Echo Cancellation"-Software kann in allen gängigen Audiohardware-Plattformen zum Einsatz kommen - und so am Smartphone, Tablet, in smarten Lautsprechern, Freisprecheinrichtungen im Auto oder Videokonferenzsystemen genutzt werden.

"Unser System wird aktiv, bevor es zum Double Talk kommt", sagt Kieslinger. "Es erkennt auch, wenn sich die Umgebung verändert. Wenn man etwa im Auto sitzt und beim Sprechen vor und zurück rückt."