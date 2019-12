Solarauto Sion: Es fehlen noch 40 Millionen Euro

Die Nachricht, dass das deutsche Solarauto Sion vor dem Aus steht, mag für viele zwar nicht überraschend gekommen sein. Angesichts knapp 10.000 Reservierungen sowie der Präsentation eines Serienmodells im Sommer war die Enttäuschung vielerorts aber dennoch groß. In einem Appell an die Community rief das Münchner Start-up Sono Motors Unterstützer zu einer der größten Crowdfunding-Kampagnen der Geschichte auf. Das Ziel: 50 Millionen Euro in 30 Tagen zu sammeln.

Beeindruckende Summe und Fehlbetrag

Knapp zwei Wochen nach dem Start des Crowdfunding konnte das deutsche Solarauto zumindest einen Achtungserfolg verbuchen: Über 10,3 Millionen Euro kamen bis Samstag zusammen - das meiste Geld offenbar durch Zusagen von Käufern, die den gesamten Betrag für ihr vorreserviertes Auto beisteuern wollen. So beeindruckend diese Zahl ist - die Zeit, um das verbleibende Geld zu sammeln, wird dennoch knapp. Bis 31. Dezember müssen noch fast 40 Millionen Euro zusammenkommen.