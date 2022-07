Wie ein Wiener Start-up Spritzen durch Tabletten ersetzen will

Spritzen lösen bei vielen Menschen Unbehagen aus. Weil viele pharmazeutische Wirkstoffe beim Schlucken durch Magensäure zersetzt oder vom Körper nur schlecht aufgenommen werden, sind Injektionen aber in vielen Fällen notwendig. Das Wiener Start-up NovoArc arbeitet an einer Technologie, die es ermöglichen soll, dass Impfstoffe und andere Pharmazeutika auch dann wirken, wenn sie in Tablettenform verabreicht werden.

Dazu werden die Arzneimittel in eine spezielle Schutzschicht gehüllt, in der sie unbeschadet durch die Magensäure geschleust werden, um danach am Darm anzudocken. "Sie bleiben an der Darmschleimwand kleben und geben dort langsam den Wirkstoff ab, wodurch dieser vom Körper besser aufgenommen wird", sagt David Wurm, der das Start-up gemeinsam mit Julian Quehenberger und dem TU-Professor Oliver Spadiut gegründet hat.

Bestandteile aus widerstandsfähigem Mikroorgranismus

Die Bauteile für die Schutzhülle stammen aus einem besonders widerstandsfähigen Mikroorganismus, an dem das Team seit Jahren forscht. Seine Zellmembran wird von speziellen Lipiden stabilisiert, die es ihm ermöglichen unter widrigsten Umständen zu überleben. Diese Lipide werden von dem Start-up aus dem Mikroorganismus herausgelöst und als Basis für die spezielle Schutzschicht verwendet.