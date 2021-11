Klinische Tests für "Navigationssystem für Chirurgen" starten

Das Linzer Start-up CortEXplore hat ein System entwickelt, mit dem neurochirurgische Operation detailliert geplant werden können und das bei der Durchführung der äußerst komplexen Eingriffe hilft (die futurezone hat berichtet).

Derzeit kommt das "Navigationssystem für Chirurg*innen" nur zu Forschungszwecken zum Einsatz. Für die Anwendung am Menschen ist es noch nicht zugelassen. Das soll sich aber bald ändern. Im November starten klinische Studien am Neuromed Campus am Linzer Universitätsklinikum. "Wir rechnen, dass das System Ende 2022 zugelassen wird", sagt Stefan Schaffelhofer, der CortEXplore Ende 2018 gründete.

Wie funktioniert das System?

Wie aber funktioniert das System? Zum Einen unterstützt es Chirurg*innen bei der Planung von Gehirnoperationen. Dazu wird aus bildgebenden Verfahren wie Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRI, fMRI) ein dreidimensionales Modell von Haut- und Knochenschichten sowie Gehirngeweben und Gefäßen errechnet. Ärzt*innen können damit die Eingriffe detailliert planen und den Zugang zum Tumor legen. "Sie sehen, auf welche Gefäße sie treffen und wo man aufpassen muss", erläutert Schaffelhofer, der bei einem Forschungsaufenthalt in den USA vor 5 Jahren mit der Entwicklung des Systems begann.

Unterstützt wird dabei auch Mixed Reality. Mittels einer HoloLens-Brille wird ein 3D-Hologramm projiziert, auf dem Chirurg*innen genau sehen können, wo und wie sie ihre Instrumente ansetzen müssen.

"Wie ein Röntgenblick"

Auch bei der Operation selbst gibt es Hilfestellungen. Hochauflösende Kameras, die im Operationssaal montiert sind, können die chirurgischen Instrumente präzise am Bildschirm erkennen.

"Virtuelle und reale Welt werden überlagert", erläutert Schaffelhofer. Chirurg*innen sehen Winkelfehler oder Unterschiede zum chirurgischen Plan und auch die inneren anatomischen Strukturen. "Es ist wie ein Röntgenblick."