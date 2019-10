weXelerate: Start-up-Programm geht in die fünfte Runde

Die Teilnehmer sind international: Neben Österreich, Deutschland und der Schweiz kommen die Start-ups aus Dänemark, Großbritannien, Israel, Portugal, Spanien, Tschechien, Ungarn und den USA. Die meisten Start-ups kommen aus Marketing, Sales und Market Intelligence, aber auch welche aus den Bereichen HRTech, HealthTech, IT, Knowledge Management, Cyber Security und Data Protection, Industry 4.0 und InsurTech und Sustainability sind dabei.

Start der Onboarding Week

„Auch dieses Mal hatten wir wieder sehr viele interessante Bewerbungen. In einem mehrstufigen Auswahlprozess mit den Corporate Partnern konnten wir die 23 spannendsten Startups auswählen. Der erste Tag war voller inspirierender Gespräche und toller positiver Energie. Wir freuen uns auf den Batch 5 und auf alle kommenden und spannenden Dinge, die in ihm so passieren werden,“ sagt Awi Lifshitz, Geschäftsführer weXelerate. Diese Woche findet die „onboarding week“ statt. Zahlreiche Events finden statt, bei denen sich die Teilnehmer mit den Corporates vernetzen können.

Der Batch 5 endet am 29. Jänner 2020 mit einem Event in neuem Format, „aber wir hoffen, dass das nicht das Ende ist, sondern dass darüber hinausgehend noch viele Kooperationen zwischen den Startups und Corporates bestehen bleiben und so spannende Innovationen möglich werden können“, so Lifshitz.

Die Kandidaten

Accordium ( Dänemark), actesy ( Schweiz), Aircloak ( Deutschland), Branch ( USA), CyStellar ( Großbritannien), Emotion Research LAB ( Spanien), Enging ( Portugal), Fitpuli ( Ungarn), Futurae ( Schweiz), Interactive Paper ( Österreich), KMS Lighthouse (Israel), Loopline ( Deutschland), NoamAI ( USA), Remerge ( Deutschland), RePhil ( Österreich), Ryte ( Deutschland), Scolvo ( Ungarn), SecAttack ( Österreich), Smartlook ( Tschechien), Solgenium ( Österreich), Sophy ( Austria), Viva Back ( Österreich) und YUKKA Lab ( Deutschland).