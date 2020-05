Wiener Crowdfunding-Brettspiel Almirante im Test

Bei Games und Crowdfunding denken die meisten an Computerspiele, die über Kickstarter finanziert wurden. Es gibt aber auch Brettspiele, die in ihren Finanzierungserfolgen den digitalen Spielen um nichts nachstehen. So erreichte das Conan-Brettspiel 3,3 Millionen US-Dollar, Zombicide Season 2 und 3 jeweils über zwei Millionen US-Dollar und das Kartenspiel Exploding Kittens sogar über acht Millionen US-Dollar.

Das Wiener-portugiesische Brettspiel Almirante hat kleinere Ziele. „Für die Erstauflage reicht es wenn 500 Stück finanziert werden, realistisch sind 1.000 Stück“, sagt Harald Gesierich (25). Er gehört zu dem fünfköpfigen Österreich-Team, das hinter Almirante steckt. Erfunden wurde das Strategiespiel von João Cavaco (23) in Portugal, der jetzt in Wien lebt: „Ich habe Almirante in Portugal mit Freunden in über vier Jahren entwickelt. Dort ist es auch bereits in einer Kleinstauflage erschienen.“

Die Freunde in Portugal arbeiten derzeit an dem Online-Vertrieb für das Spiel und versuchen Blogs und YouTubern Almirante schmackhaft zu machen. Team Wien ist für die deutschsprachige Version verantwortlich. Dazu gehört die Produktion, Umsetzung der Crowdfunding-Kampagne und Verbesserungen des Spielmaterials und Design. Produziert wird in Deutschland und Österreich, das Zusammenstellen der Komponenten und Versenden des Spiels wird in Handarbeit in Wien erledigt.