Crowdinvesting in Österreich boomt

Erfolgreiches 4. Quartal

WKÖ und Wirtschaftsministerium führen die Vervielfachung der Investitionssummer auf das am 1. September in Kraft getretene "Crowdfunding-Gesetz" (Alternativfinanzierungsgesetz) zurück. „Das vergangene Quartal hat verdeutlicht, dass das neue Gesetz wirkt. Seit es in Kraft ist, wurden 4,86 Millionen Euro eingesammelt. Das ist doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2014 über Österreichs Plattformen investiert wurde. Vor allem Start-Ups und KMU erhalten dadurch Starthilfe bis der Motor läuft“, kommentiert Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner die Jahresbilanz.

Das Gesetz, das die Prospektpflicht für Gründer, aber auch die Vorgaben für Investoren neu regelt, soll laut Regierung dazu beitragen, Crowdfunding-Summen zu erhöhen und gleichzeitig Rechtssicherheit für Firmen, Platformbetreiber und Investoren zu gewährleisten. Bis zu 65 Millionen Euro pro Jahr könnten künftig über Crowdfunding aufgestellt werden, zeigten sich Regierungsvertreter bei der Einführung des Gesetzes überzeugt. Laut Wirtschaftsstaatssekretär Harald Mahrer gibt es trotz dieser guten Erfolge noch viel Potenzial für die Zukunft.