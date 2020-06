nimbusec plant Internationalisierung und erweitert Angebot

Anfang Oktober hat sich die Linzer Firma Cumulo mit dem Projekt nimbusec im Finale von Austria’s Next Top Start-up von futurezone und A1 als Gewinner durchgesetzt. Das brachte dem Start-up, das eine Webseiten-Sicherheitslösung entwickelt hat, nicht nur die Unterstützung seitens A1 ein, sondern auch eine Menge öffentlicher Aufmerksamkeit. Infolge wurde nimbusec auch unter die Top 3 der besten Start-ups beim futurezone-Award gewählt.

“Es tut sich einiges”, sagt nimbusec-Mitbegründer und Geschäftsführer Martin Leonhartsberger. Die Sicherheitslösung werde nun von zwei Providern eingesetzt. “Damit konnten wir die von nimbusec geschützten Webseiten in den letzten zwei Monaten mehr als verdoppeln - auf bereits ca. 2000 Webseiten.” Zwei konkrete Anfragen von großen Webhostern mit mehreren 100.000 Endkunden seien in den vergangenen Wochen gestellt worden. Man sei bereits in einer Vertragsverhandlung.

Auch die Internationalisierung des Produkts habe man ins Auge gefasst. Mittlerweile ist nimbusec neben Deutsch auch in Englisch und Französisch verfügbar. In Hinblick auf das Angebot wurde in den vergangenen Wochen auch erweitert: “Auf vielfachen Kundenwunsch validieren wir nun SSL-Zertifikate und Server-Einstellungen. Damit wissen nimbusec-Kunden sofort Bescheid, wenn SSL-Zertifikate auslaufen oder die Server verwundbar sind (z.b. durch Heartbleed)”, erklärt Leonhartsberger.