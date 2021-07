SchoolFox: WhatsApp-Alternative für Lehrer und Eltern

Mit SchoolFox, einem "WhatsApp"-Ersatz für Lehrer und Eltern will das gleichnamige Start-up dem Zettelchaos in der Schule den Garaus machen.



SchoolFox

SchoolFox soll die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern an Schulen revolutionieren. Dort werden Informationen immer noch in Papierform, d.h. über Mitteilungshefte, Elternbriefe und Aushänge verteilt. Mit der SchoolFox App für Smartphone und Computer können Mitteilungen, Fotos, Dokumente, Krankmeldungen, Veranstaltungen, Schulinfos und vieles mehr direkt an die richtigen Ansprechpersonen geschickt werden.