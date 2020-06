Start-up-Show: Ein Hauch Silicon Valley am TV-Bildschirm

32 Kandidaten werden heuer in der Sendung auftreten, ihren Pitch halten sie vor sechs Investoren. Das sind diesmal der Bauunternehmer und Wirtschaftsmagnat Hans Peter Haselsteiner, der Winzer Leo Hillinger, die Geschäftsfrau Marie-Helene Ametsreiter, die für den Beteiligungsfonds SpeedInvest investiert, sowie der Business Angel Michael Altrichter, der Müsliriegelproduzent Heinrich Prokop und Daniel Zech, der für SevenVentures Austria, dem Beteiligungsarm der ProSiebenSat1 Puls 4 Gruppe, investiert. Bis auf Altrichter, der schon in der ersten Staffel dabei war, sind alle Investoren neu. Die Show bestehe daraus, dass ausschließlich die Investoren entscheiden, in wen und in welcher Höhe sie investieren, heißt es seitens des Senders.

“Wir hatten auch bei der zweiten Staffel mehrere hunderte Bewerbungen”, erklärt der Puls 4-Chef. “Ein zentrales Kriterium für die neue Staffel war, nach dem Tech-/Mobile- und Internetfokus vom letzten Jahr, dass diesmal vor allem greifbare und für den Zuseher vorstellbare Projekte ausgewählt werden.” Sowohl die Investoren als auch die Zuseher, die dann in vielen Fällen potenzielle Kunden seien, sollten “in wenigen Augenblicken verstehen, was das Produkt kann und warum es für den Markt unverzichtbar ist”, so Breitenecker weiter. Die Themen reichen diesmal von Onlineshopping über Mode bis hin zu Zahnimplantaten.