Wiener Firma macht Projektorbilder mobil

Das Hauptprodukt des Dynamic Projection Institute nennt sich Mirror Head. Dabei handelt es sich um eine Anbauerweiterung für Videoprojektoren, die aus einem motorisiert schwenkbaren Spiegel, Controller und einer LED-Leuchte besteht. Diese Komponenten finden samt einem Videoprojektor auf einem Rahmen Platz, der an Decken oder Wänden montiert werden kann.

Der in zwei Achsen bewegliche Spiegel kann das Beamer-Bild an beliebige Stellen im Raum werfen, etwa in voller Größe an eine Wand, in verkleinerter Form in einen Bilderrahmen, auf einen Hocker am Boden, auf ein Sofa oder eine Puppe. Das Bild kann dabei mit einer eigenen Software genau an die jeweilige Projektionsfläche angepasst werden (projection mapping). Dabei können auch visuelle Übergänge kreiert werden (morphing).