10 Apps, die jeder wieder vergessen hat

Foursquare ist eines jener Unternehmen, die das Smartphone-Zeitalter quasi von Anfang an begleitet haben. 2009 gegründet, war die App innerhalb kürzester Zeit auf fast jedem Gerät vertreten. Über die Plattform konnten Nutzer unter Zuhilfenahme von Standortdaten an Orten, Geschäften und Plätzen rund um die Welt „einchecken“. Wer besonders oft an einem Ort eincheckte, erhielt Badges und Auszeichnungen dafür.

Gleichzeitig wurden die Infos mit anderen Nutzern geteilt und konnten beispielsweise direkt über Twitter an die eigenen Follower verbreitet werden. Nachdem Foursquare aber das erfolgreiche Geschäft von Yelp in Angriff nehmen wollte, ging die Nutzung der App stetig zurück. Viele Nutzer wurden durch die Trennung von Foursquare in zwei Apps, Swarm und Foursquare, verärgert, und kamen nie wieder zurück.

Auch ein gesteigertes Interesse an Datenschutz hat zum abnehmenden Interesse bei vielen Nutzern beigetragen. Nichtsdestotrotz ist Foursquare weiterhin aktiv und beliefert heute viele große Tech-Unternehmen mit seinen Daten.



