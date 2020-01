10 Apps, für die es sich lohnt Geld auszugeben

Carrot Weather

Wetter-Apps sollen vor allem eines können: die Wetterprognose darstellen. Und das möglichst zuverlässig. Die richtige App dafür zu finden, ist aber nicht ganz so leicht. Die Datenquellen sind bei vielen Apps ähnlich, wer die besten Vorhersagen liefert, lässt sich nur durch längeres Testen oder ausgiebige Recherche, wenn überhaupt, herausfinden. Hinzu kommt, dass viel dieser Apps optisch absolut langweilig sind. Die Entwickler von Carrot Weather haben deswegen einen etwas unkonventionellen Weg eingeschlagen.

Die App bietet in ihrer Grundversion Wetterdaten vom Anbieter Dark Sky an, der selbst von verschiedenen Unternehmen Daten aggregiert und in den USA zu den genauesten gehört. In Europa lässt sich das nicht für alle Region mit vollster Überzeugung behaupten. Gerade dafür bietet Carrot Weather aber ein Extra-Paket an, mit dem gleich mehrere Datenanbieter hinzugekauft werden können und dann in der App zur Auswahl stehen.

AccuWeather oder die für Österreich geeignete MeteoGroup sind hier unter anderem auch vertreten. Aber auch in Sachen Design und Art sticht Carrot Weather hervor. Die App ist nicht nur bunt und informativ, sondern auch ganz schön frech. Carrot Weather sagt uns das Wetter nämlich ohne Hemmungen an und beleidigt dabei gerne auch mal. Je nach gewählter Stufe kann es dabei recht derbe werden.

Carrot Weather ist um für iOS und Android erhältlich.