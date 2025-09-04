Nach 15 Jahren: Instagram ist endlich am iPad verfügbar

Die native App für das iPad unterscheidet sich an manchen Stellen von der iPhone-Version.

Es hat lange genug gedauert, doch die Instagram-App ist endlich auch für iPads verfügbar. Zuvor konnte man nur die iPhone-App oder die Webversion am iPad nutzen.

Seit gestern, 3. September, können Nutzer die neue iPad-App aus dem App Store herunterladen. Sie wird sich geringfügig von der iPhone-App unterscheiden.

Ein Unterschied ist etwa, dass die iPad-App standardmäßig die Reels öffnet, und nicht den Bilderfeed. Zudem gibt es einen "Folgen"-Tab. Dort können per Filter nur die Posts der User in der eigenen Freunde-Liste angezeigt werden oder in chronologischer Sortierung.

Durch das größere Display werden Kommentare zu Reels neben den Videos angezeigt. Laut Meta wird das neue Design "in Kürze" auch für Android-Tablets verfügbar sein.

Nachfrage nicht groß genug

Wieso hat die Umsetzung so lange gedauert? Laut Instagram-Chef Adam Mosseri war die Gruppe, die Instagram am iPad verwenden wollte, bisher nicht groß genug, um eine eigene App zu entwickeln. Das scheint sich nun geändert zu haben.

Die neue App zeigt auch, dass Instagram Reels prominenter in Szene setzen und damit zu einem ernsthaften TikTok-Konkurrenten werden will. Zuvor wurde dazu schon die Länge der Clips ausgeweitet und es gibt die Möglichkeit zurück- und vorzuspulen. Das Unternehmen versuchte zudem Anfang des Jahres beliebte TikToker für ihre Plattform zu rekrutieren.