Kurioser Grund: Warum es keine Instagram-App für das iPad gibt

Vor zehn Jahren wurde das erste iPad von Steve Jobs präsentiert. Im selben Jahr ging auch Instagram erstmals an den Start. Doch bis heute haben die beiden Produkte noch nicht zusammengefunden. Sprich: Es gibt bis dato keine native Instagram-App für das iPad. Stattdessen kann man auf den Apple-Tablets lediglich die für iPhones zugeschnittene Applikation verwenden - oder das Web-Interface im Browser.

Warum das so ist, hat Instagram-CEO Steve Mosseri nun in einer Antwort auf eine Instagram-Story erklärt. Offenbar haben die Entwickler bei Instagram derzeit einfach keine Ressourcen dafür. Instagram habe aktuell "zu viel zu tun", erklärt Mosseri. Die Arbeiten an einer iPad-App wurden daher hinten angestellt.