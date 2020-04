5 Apps, die beim Kochen helfen

Nicht erst seit Corona und den Ausgangsbeschränkungen ist das Kochen zu Hause beliebter denn je. Ob nun Foodporn von Freunden auf Instagram oder die neusten Kochvideos auf YouTube, der Inspiration sind heutzutage keine Grenzen gesetzt.

Oft wird dabei kritisiert, dass gerade jene Rezepte, die durch ihre Optik das größte Publikum anziehen, oft die schwierigsten sind und sich aufgrund von schlechten Anleitungen nur sehr schwer nachkochen lassen. Gerade bei YouTube und Co. kommt außerdem dazu, dass sich die Rezepte nur sehr unpraktisch speichern lassen und dann beispielsweise in den Favoriten oder in irgendeiner Notiz untergehen.

Dank spezialisierter Apps sind eine schwere Zubereitung, das mühselige Erstellen von Einkaufslisten und das Aufbewahren und Wiederfinden von Rezepten aber heute keine Ausreden mehr. Mit praktischen Features und ausführlichen Anleitungen in Form von Videos und Texten kann heutzutage jeder aufwendige Gerichte kochen. Mit eigenen Communities, die in vielen Koch-Apps mittlerweile zum zentralen Bestandteil geworden sind, bekommen wir außerdem nicht nur Hilfe, sondern können auch die eigenen Lieblingsrezepte mit anderen austauschen.