Android-App stiehlt Daten von Millionen Nutzern

In China ist dieser Tage eine bösartige Android-App im Umlauf, die heimlich die Kontrolle über Millionen von Smartphones übernehmen, weitere schädliche Apps installieren sowie persönliche Daten stehlen kann. Die Sicherheitsfirma Lookout hat diese wirklich sehr gefährliche, kritische Schwachstelle in der Pinduoduo-App gefunden – allerdings nicht in der Version, die im GooglePlay Store gelistet ist, sondern in der Version, die auf Drittanbieter-Marktplätzen verfügbar ist. Alle, die die Pinduoduo-App über die offiziellen App-Stores, also den App Store bei Apple und den Google Play Store bei Android, installieren sind sicher.