App: „Schweizer Taschenmesser für Blinde“ startet auf Deutsch

Sich Emotionen beschreiben lassen

Shaikh selbst nutzt Seeing AI täglich. Eine seiner liebsten Funktionen ist es, sich damit die Emotionen seiner Freunde per Gesichtsscan übersetzen zu lassen. Die App kann nämlich Szenen analysieren und sich an einer Interpretation versuchen. Der auf künstlicher Intelligenz beruhende Algorithmus erkennt den Inhalt des Echtzeit-Bildes und beschreibt ihn in einem Satz, der Shaikh vorgelesen wird.

Diese Funktion ist bei zahlreichen blinden Menschen beliebt. Das einzige Manko der App war bisher, dass es sie bisher nur auf Englisch gab, weshalb sie für viele Menschen, die sie etwa zum Einkaufen oder zum Erkennen von kurzen Textnachrichten benutzen wollten, zu einem großen Teil unbrauchbar war.

Sprachenvielfalt

Seit Dienstag gibt es Seeing AI jetzt auch in den Sprachen Deutsch, Französisch, Japanisch, Niederländisch und Spanisch. Ein Update ermöglicht die Integration und Sehbeeinträchtige können jetzt auch Texte auf Deutsch anzeigen und sich mittels Spracherkennungsoftware vorlesen lassen. Die App bietet nämlich eine Audiounterstützung zur Erfassung eines gedruckten Textes und erkennt den Text samt seiner ursprünglichen Formatierung.

Ein beliebtes Anwendungsbeispiel ist es, sich in Restaurants die Speisekarten, oder bei Briefen den Absender vorlesen zu lassen. „Ich bin immer wieder überrascht, wie unterschiedlich Menschen die App nutzen“, sagt der Entwickler, der regelmäßig mit Menschen in Kontakt tritt, die Seeing AI verwenden.