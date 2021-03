App visualisiert Schiff im Suezkanal auch an anderen Plätzen

Das Containerschiff Ever Given wurde kürzlich freigelegt und ist wieder in Bewegung. Der 400 Meter lange Frachter, der tagelang den Suezkanal blockiert hat, kann dank der neuen WebApp "Ever Given Ever Ywhere" aber weiterhin auch an anderen Orten auf der Satelliten-Karte platziert und eingezwängt werden.

Nutzer können das gigantische Schiff nicht nur in der Donau oder in der Seine per Klick ablegen, auch können sie es neben gigantischen Bauten wie dem Eiffelturm, Big Ben oder Trump Tower stellen, um Größenverhältnisse anschaulich zu machen.