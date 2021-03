Das sind die besten Memes zum Schiff im Suezkanal

Nachdem einer der wichtigsten Schifffahrtskanäle der Welt durch das gigantische gestrandete Containerschiff „Ever Given“ blockiert wurde, wurden soziale Netzwerke mit erheiternden Memes geflutet. Besonders die Rettungsaktion, bei der das Eiffelturm-lange Schiff von einem im Vergleich winzigen Bagger wieder in Bewegung gebracht werden soll, sorgt für Amüsement.

Generell beziehen sich viele Memes auf das Gefühl, im Leben steckengeblieben zu sein oder darauf, Aufgaben abarbeiten zu müssen und dabei die Disziplin nicht aufbringen zu können. „Wenn du dich in der Arbeit wieder gestresst fühlst, sieh dir diesen winzigen Bagger an“, schreibt etwa die Twitter-Nutzerin Vsy.

Austin Powers und Corona

Auch eine Austin-Powers-Szene wurde mehrmals geteilt. In dieser will der britische Spion eine Kehrtwende in einem engen Durchgang ausführen. Daneben vergleichen viele Nutzer die Panne mit ihrer gigantischen Corona-Depression. Trotz täglichem Spaziergang und dem Versuch, sich zu erholen, kann man seiner riesigen Corona-Depression und Angst nicht entkommen.