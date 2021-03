Riesiges Containerschiff blockiert Suezkanal

In der Folge bildete sich bereits ein Stau rund um den wichtigen Schifffahrtskanal.

Ein Frachter ist im Suezkanal in der Nacht zu Mittwoch auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Fotos von dem Schiff machen seither in sozialen Medien die Runde.

Der Vorfall habe sich am Dienstag ereignet, teilte das Seefahrts- und Logistikunternehmen GAC auf seiner Website mit . An Bord des Frachters sei es zu einem Stromausfall gekommen.

Ziel wäre Rotterdam

Nach Angaben der Schiffsradare handle sich um den Frachter "Ever Given". Laut vesselfinder.com ist er 400 Meter lang und 59 Meter breit. Das 2018 gebaute Schiff fahre unter der Flagge Panamas, es sei aus China gekommen und auf dem Weg nach Rotterdam in den Niederlanden.