Fotos zeigen "schwebende" Schiffe vor der britischen Küste

Die BBC teilte ein Foto , das David Morris in der Nähe von Falmouth in Cornwell, England, aufgenommen hat. Der Facebook-Nutzer Colin McCallum konnte im Februar eine ähnliche Aufnahme machen. Das Schiff befand sich vor der Küste von Banff, nördlich von Aberdeen in Schottland.

Inversion

Wie der BBC-Meteorologe David Braine aufklärt, entsteht die optische Täuschung aufgrund der Inversionswetterlage. Diese entsteht, wenn die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren. Dabei hat die kältere Luftschicht eine höhere Dichte.

Daher "bricht sie das Licht in Richtung der Augen des Betrachters, auf dem Boden oder an der Küste", sagt Braine. Dieses Phänomen könne vor allem an den Polen beobachtet werden. In Großbritannien sei es ein seltenes Schauspiel, das nur im Winter auftritt.

Die Inversion kann je nach Dichte der kalten Luftschicht und Entfernung des Objekts unterschiedliche Erscheinungsbilder produzieren. So könne die optische Täuschung laut Braine auch Schiffe sichtbar machen, die sich eigentlich hinter dem Horizont befinden.