Spektakuläre Videos: Boeing 767 landet und startet auf Eis

Eine Boeing 767-300ER ist 55 Meter lang, hat eine Spannweite von 47,60 Metern und ein Leergewicht von knapp 90 Tonnen. Es ist also nicht gerade ein Fluggerät, das man für eine Landung auf einer reinen Eisfläche wählen würde.

Umso spannender sind die Videos, die bei genau solch einer Aktion entstanden sind. Eine 767-300ER von Icelandair landete und startete auf einem Eisfeld in der Antarktis.

Ans Ende der Welt

Der Langstrecken-Flug startete am 24. Februar in Keflavik, Island. An Bord war eine Besatzung von 6 Piloten, 13 Flugbegleitern und einem Mechaniker. In Kapstadt gab es eine Zwischenlandung zum Auftanken. Am 26.Februar landete die 767 in der Antarktis.