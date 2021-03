Wie eine Boeing 727 auf der Autobahn transportiert wird

Ein Unternehmer in Bristol, im südlichen Großbritannien wollte eine auffällige Büro- und Event-Location. Und so hat er sich ein ausgedientes Flugzeug gekauft.

Die Reiseflughöhe von 0 Metern sorgte in den vergangenen Tagen im Südwesten von Großbritannien für Aufsehen. In den sozialen Netzwerken wurden zahlreiche Fotos geteilt , die den ungewöhnlichen Transport zeigten.

Ausgediente Flugzeuge

Von 1968 bis 1970 war die Boeing 727 im Dienst von Japan Airlines. Allerdings nur 2 Jahre lang. 1970 wurde sie in ein privates VIP-Flugzeug umfunktioniert.

Für ausgediente Flugzeuge gibt es zahlreiche ungewöhnliche Verwendungszwecke. In Nanjing in China gibt es beispielsweise ein Restaurant in einem Airbus A320 und in Costa Rica wurde eine Boeing 727 in ein Hotel umfunktioniert.

In Bahrain wurde Boeing 747 im Meer versenkt und dient seither als künstliches Riff für Taucher und ein Bastler hat sogar aus einer alten Flugzeugturbine einen Campingwagen gemacht.