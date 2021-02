Mitten im Flug öffnet sich die Tür einer Boeing 757

Als eine Boeing 757 von DHL von Leipzig/Halle in Richtung Frankfurt am Main aufgebrochen war, schien noch alles in Ordnung. Doch kurz nach dem Start öffnete sich plötzlich eine Frachttür des Fliegers.

Die Flughöhe der Boeing 757 betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 1.500 Meter, die Fluggeschwindigkeit circa 500 km/h. Die Piloten flogen umgehend eine Schleife und kehrten zum Flughafen Leipzig/Halle zurück.