Studie: Deshalb sehen wir Gesichter in Gegenständen

Ein Auto mit einem freundlichen Lächeln, ein überrascht wirkender Stein oder ein unbeeindruckter Kühlschrank: In vielen Gegenständen und Mustern erkennt der Mensch ein Gesicht. Dieses Phänomen wird in der Psychologie als Pareidolie bezeichnet. Nötig sind dafür lediglich die Form zweier Augen und eines Mundes. „Dieses einfache Muster von Merkmalen, das das menschliche Gesicht definiert, ist etwas, worauf unser Gehirn abgestimmt ist. Das ist es wahrscheinlich, was unsere Aufmerksamkeit auf Pareidolie-Objekte zieht“, sagt Neurowissenschaftler Colin Palmer von der australischen University of New South Wales.

Die Wahrnehmung eines Gesichts sei ihm zufolge aber nicht nur das Bemerken der Präsenz eines Gesichts. „Wir müssen auch erkennen, wer diese Person ist und Informationen aus ihrem Gesicht lesen – etwa, ob sie aufmerksam ist und ob sie glücklich oder verärgert ist“. Dem Forscher zufolge sei das Lesen sozialer und emotionaler Information ausschlaggebend dafür, wie sehr Pareidolie-Objekte in unserem Gehirn und Auge verarbeitet werden.