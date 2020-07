Vier unbekannte runde Objekte im All entdeckt

Neuer Blick auf bekanntes Phänomen

In ihrem Paper stellen die Forscher die Vermutung auf, dass sich die Objekte nicht in unserer Milchstraße befinden. So wurden viele Events verzeichnet, die solche sphärischen Schockwellen produzieren könnten, etwa Fast Radio Bursts oder Gammastrahlung. Die Ereignisse, denen die OCRs zugrunde liegen, müssten aber weit in der Vergangenheit liegen.

Eine andere Möglichkeit sei es, dass ORCs eine neue Perspektive auf einen Blazar oder eine Radiogalaxie geben. Blazare sind galaktische Kerne, die besonders starke Strahlung abgeben. Von ihnen gehen sogenannte Jets aus, also Gasströme. Die Wissenschaftler schließen nicht aus, dass die OCRs eigentlich den Blick durch so einen Jet auf den Kern freigeben.

Die Daten gaben zudem Hinweise auf 6 weitere solcher ORCs, die die Forscher nun untersuchen wollen. Sie sind sicher, dass es sich um bisher unbekannte Phänomene handelt – oder zumindest um eine neue Perspektive auf bereits bekannte Phänomene. Die Daten der 6 weiteren ORCs sollen dabei helfen, das Mysterium zu lösen.