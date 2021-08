Apple senkt die Preise im App Store

Während die EU-Zahler*innen von günstigeren Apps profitieren, werden die Preise in anderen Ländern teurer.

Die Preise für Apps und In-App-Käufe im App Store werden innerhalb der EU gesenkt. So hat der Technologiekonzern Apple unlängst eine überarbeitete Preisliste angekündigt, zumal sich der Wechselkurs in den vergangenen Jahren zugunsten des Euros entwickelt hat. Auch Südafrika und Großbritannien profitieren von dem Trend.

Apps, die beispielsweise 1,09 Euro gekostet haben, werden in den kommenden Tagen auf 0,99 Euro gesenkt. Apps um 4,49 Euro werden bald 3,99 Euro kosten, wie Golem berichtet. Je höher der Vorher-Preis, desto größer die Ersparnis.

Änderungen gibt es aber nicht für alle Apps. So bleibt der Preis für jene für bis zu 0,99 Euro, die die psychologische Schwelle von 1 Euro nicht überschreiten, wie gewohnt bestehen. Bereits bestehende Abos, die automatisch verlängert werden, werden nicht obligatorisch günstiger. Allerdings besteht die Chance, dass die Entwickler*innen selbst ihre Preise der Euro-Entwicklung anpassen.

Preise werden in Georgien und Tadschikistan erhöht

Während die EU-Zahler*innen von diesem Trend profitieren, sieht es in anderen Ländern weniger erfreulich aus. So werden die App-Preise in Georgien und Tadschikistan erhöht.

Wann genau die Preisanpassungen erfolgen, ist ungewiss. Laut Apple wird es in den kommenden Tagen soweit sein.