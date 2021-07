Grüner Pass: Android-App steht zum Download bereit

Die offizielle Grüne-Pass-App für iOS und für Huawei-Geräte steht bereits seit Freitagnachmittag in den jeweiligen App Stores zum Download bereit. Eine als vertrauenswürdig geltende Alternative bietet die App "GreenPass" der FH Hagenberg für iOS (Beta-Version) und Android .

Der Grüne Pass ist nun auch als Android-App verfügbar . Somit ist es ab sofort möglich, das Impfzertifikat mit der offiziellen Android-App des Gesundheitsministeriums vorzulegen . Um Verwechslungen zu vermeiden, sollte man vor dem Download den Herausgeber der App überprüfen. Dieser muss in diesem Fall " BRZ GmbH " lauten.

So landet das Impfzertifikat in der App

Damit das Zertifikat in der App auch angezeigt wird, gibt es 2 Möglichkeiten: Einerseits kann man den QR-Code des PDF-Zertifikast in der App mit der Handy-Kamera einscannen. Dafür muss allerdings das Zertifikat auf einem Bildschirm angezeigt werden oder in ausgedruckter Form vorliegen.

Andererseits kann man das Zertifikatohne Zweitgerät oder Drucke mit der Grüner-Pass-App verknüpfen. Dafür lädt man den PDF-Impfnachweis auf das Smartphone. Anschließend geht man im Download-Ordner direkt auf das PDF und tippt auf den Share-Button (bei manchen Handys "senden an") und wählt die Grüne-Pass-App aus.