Grüner Pass in Wallet: A1 kassiert 15 Euro für Gratis-Tool

Seit einigen Wochen kann man in A1-Shops auch die Handy-Signatur freischalten lassen. Diese braucht man, um das Zertifikat des Grünen Pass herunterzuladen. Mit dem Gratis-Tool, das Fabian Pimminger entwickelt hat, kann man dieses PDF dann in die Apple Wallet oder eine vergleichbare Android-App laden (hier zeigen wir, wie das funktioniert). Oder man fragt im A1-Shop, ob Mitarbeiter*innen dabei helfen. In einem der Shops wurden dafür aber 15 Euro verrechnet, was große Verwirrung um das Service losgetreten hat.

So teilte der User Jürgen Cito auf Twitter seine Erfahrung, man habe ihm angeboten, sein Zertifikat gleich in die Wallet zu laden. Dafür seien 15 Euro fällig gewesen, obwohl die Webanwendung kostenlos ist.