Verstößt WhatsApp gegen Apples App Store Guidelines?

Die „Gnadenfrist“ bei WhatsApp für alle Nutzer*innen, die den AGB nicht zustimmen wollten, ist vorbei: WhatsApp hat nach dem Ablauf der Verlängerungsfrist ernst gemacht, und den Zugriff auf die Nachrichten verhindert, sofern man als Nutzer*in nicht die Aktualisierung der App runterlädt - und in Folge den neuen AGB zustimmt. Rund um diese AGB gab es viel Wirbel, so will Facebook, der Konzern, der WhatsApp besitzt, letztendlich mit seiner Messenger-App einmal Geld verdienen und den Dienst entsprechend monetarisieren.

Klare App Store Regeln

Doch es könnte sein, dass Facebook mit dem Zwang, Nutzer*innen zum Akzeptieren der neuen AGB zuzustimmen, gegen die Guidelines von Apples App Store verstößt. Die App Store Guidelines 3.2.2. untersagt an und für sich, das mit einer Einschränkung der Funktionalität gedroht werde. „Apps sollten Nutzer*innen nicht dazu zwingen, die Apps zu bewerten, andere Apps runterzuladen, auf Werbungen klicken zu müssen, Tracking zwangszweise einzuschalten oder andere, ähnliche Aktivitäten durchführen, um Zugang zur Funktionalität zu erhalten“, heißt es darin etwa.

Das würde bedeuten, dass WhatsApp mit seiner aggressiven Methode, die Nutzer*innen zu ihrer Zustimmung zu den AGB zu bewegen, auf Apple-Geräten eigentlich nicht erlaubt ist. Ob die Regeln allerdings wirklich anwendbar sind, ist nicht ganz klar, denn der zitierte Absatz bezog sich in erster Linie auf Bezahl-Apps und WhatsApp ist (bisher) kostenlos zugänglich.