Was am Kettenbrief über WhatsApp-Gruppeneinstellungen dran ist

Derzeit ist wieder ein neuer Kettenbrief bei WhatsApp im Umlauf. Er dreht sich um eine Änderung bei den Gruppeneinstellungen. Wie bei jedem Kettenbrief, gibt es einen wahren Kern und ein paar Fehlinformationen rundherum. In dem Kettenbrief heißt es etwa, dass „WhatsApp letzte Nacht seine Einstellungen upgedated“ habe und dabei die „Gruppeinestellungen verändert“ worden seien.



Diese Information ist, so wie sie in dem Kettenbrief steht, falsch. WhatsApp hat vor kurzem eine neue Version der App mitsamt neuen AGB veröffentlicht. Aber diese betreffen nicht die Gruppeneinstellungen. Sie sind aber aus anderen Gründen durchaus problematisch, weshalb es rund um diese AGB-Änderungen viel Wirbel gab. Wir haben für euch zusammengefasst, was es damit auf sich hat.