Neue WhatsApp-Funktion hilft gegen nervige Gruppen

Wer Gruppen ignorieren will, ohne sie zu verlassen, erhält in der neuesten Beta-Version die Möglichkeit dazu.

Manche Personen haben ja keine Lust, in bestimmten WhatsApp-Gruppen Mitglied zu sein, trauen sich aber nicht, die Gruppe zu verlassen und somit für die restlichen Mitglieder als abtrünnig erkannt zu werden. Genau jenen Personen kommt eine neue Funktion zugute, die WhatsApp in seiner neuesten Beta-Version einführt. Sie nennt sich "New Archive", wie WABetaInfo berichtet.

Option zur Versenkung

Das neue Archiv hebt Konversationen im Gegensatz zum "alten" Archiv nicht mehr automatisch an die Spitze der Nachrichtenliste, wenn eine neue Nachricht eingeht. Stattdessen erhält man die Option, den Chat auch bei neuen Nachrichteneingängen archiviert zu lassen. Damit taucht der Chat nur auf, wenn man ganz nach unten in der Nachrichtenleiste scrollt und das Archiv-Menü öffnet.

Vorerst nur im Testbetrieb

Laut Android Police wird das "New Archive" vorerst getestet. Ausprobieren kann man sie, wenn man die Beta-Version 2.21.11.1 installiert. Noch ist unklar, ob es die Funktion in die reguläre WhatsApp-Version schaffen wird.