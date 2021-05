Shop-Apotheke-App gibt sensible Daten an Facebook weiter

Medikamenten-Daten werden weitergegeben

Im Test seien die Daten auch an den Drittanbieter Leanplum Inc. gesendet worden. „Dieser erfasste außerdem den Namen des Medikamentes, das wir in der App gesucht hatten. Damit können Rückschlüsse über Ihre Gesundheit gezogen und Ihrer Person zugeordnet werden. Wir bewerten dieses Verhalten als sehr kritisch“, heißt es seitens des Mobilsicher-Teams.



Auch die Drittanbieter Facebook Inc. und Algolia Inc. erhielten von der App den Namen des Medikaments, das gesucht wurde. Facebook verknüpft diese Information in Folge mit einer Werbe-ID. „Auch mit dieser Kombination an Daten können Drittanbieter Rückschlüsse über Ihre Gesundheit ziehen“, heißt es. Vor einer Nutzung der Shop-Apotheke-App rät das Team daher ab.