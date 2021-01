Drip: Open-Source-Alternative unter den Menstruations-Apps

Die Berliner Programmiererin Marie Kochsiek hat im Jahr 2018 das „Bloody Health Collective“ gegründet, um mit der App „Drip“ eine Alternative zu den datensammelnden Apps zu entwickeln. Seit Anfang Jänner gibt es die erste stabile Version der App im Google App Store, die bereits 5000 Mal runtergeladen wurde. Die futurezone hat mit der Entwicklerin gesprochen.

futurezone: Wie entstand die Idee für Drip und wer steckt hinter dem "Bloody Health Collective“?

Marie Kochsiek: Ich bin 2016 im Zuge meiner Masterarbeit im Bereich der Sozialwissenschaften auf Zyklus-Tracking-Apps gestoßen und habe begonnen, darüber zu forschen. Nutzende interessierten sich aus guten Gründen dafür, aber die am Markt befindlichen Apps deckten nicht das ab, was ich mir gewünscht habe. So ist die Idee entstanden, selbst eine App zu programmieren. Ich suchte mir Mitstreiterinnen und fand diese mit Tina Baumann und Julia Friese. 2018 begannen wir mit der Entwicklung, nachdem wir eine Förderung aus dem Prototype Fund erhalten hatten.



Hat die Förderung dazu geführt, dass die App „nicht kommerziell“ wurde, also, dass ihr damit kein Geld verdienen wollt?

Der Prototype Fund will nur, dass man transparenten Code schreibt und diesen veröffentlicht. Wir haben dies auf Gitlab getan. Der Code wird immer transparent sein und das Projekt bleibt nicht kommerziell.

Was unterscheidet Drip von anderen Menstruations-Apps?

Drip ist eine nicht kommerzielle Open Source App, bei der Gender-Inklusivität mitgedacht wird. Wir knüpfen an an Ideen und Apps, die es vorher schon gab, das heißt wir sind nicht die Ersten. Wir verfolgen damit auch einen feministischen Ansatz. Viele Apps am Markt gehen davon aus, dass man schwanger werden möchte oder in so einer Routine lebt, in der man das könnte. Wir wollten das anders machen und verfolgen außerdem eine andere Herangehensweise, was die Daten betrifft. Das Motto lautet: „Deine Daten, deine Wahl“. Zudem wollten wir eine wissenschaftlich geprüfte Methode einsetzen, und nicht einen Algorithmus, der einen willkürlichen Durchschnitt berechnet.