Neue WhatsApp-Regeln: Was ihr dazu wissen müsst

Was sich dann bei WhatsApp ändert und wie es mit dem Messaging-Dienst weitergeht, fasst die futurezone zusammen.

Anfang des Jahres kündigte WhatsApp neue Nutzungsbedingungen an. Die erfordern die explizite Zustimmung der Nutzer*innen, dass Daten des Messaging-Dienstes mit der Konzernmutter Facebook geteilt werden dürfen, dass sie zu Werbezwecken verwendet werden können und auch, dass Drittanbieter auf ihre Zahlungsinformationen zugreifen dürfen.

Nutzer*innen sollen dann keinen Zugriff mehr auf ihre Chatliste haben, aber Nachrichten über die Benachrichtigungsfunktion am Handy weiterhin lesen und beantworten können. Auch Sprach- und Videoanrufe sollen noch entgegengenommen werden können.

Facebook will mit WhatsApp künftig Geld verdienen. Dazu soll der Messaging-Dienst etwa als Kommunikationskanal zwischen Unternehmen und Kunden etabliert werden. "Auf diesem Weg könnte Facebook es Benutzern ermöglichen, über WhatsApp mit Unternehmen zu kommunizieren, die sie auf Facebook finden", heißt es bei WhatsApp. Langfristig sollen über WhatsApp auch Zahlungen und Geldtransfers möglich sein. In Ländern wie Brasilien oder Indien werde solche Funktionen bereits getestet.

Wird es auch Werbung auf WhatsApp geben?

Durch die Änderung der Nutzungsbedingungen werde auch die Zustimmung eingeholt, dass Daten für Werbezwecke verwendet werden dürfen, sagt Matthias Jax, Projektleiter von Saferinternet.at. So könnten WhatsApp-Nutzer*innen in Zukunft etwa eine Werbebenachrichtigung mit besonderen Angeboten erhalten, wenn sie an einem Geschäft vorbeigehen. Konkrete Pläne des Konzerns, auf WhatsApp Werbung auszuspielen, sind allerdings noch nicht bekannt.