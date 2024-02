Apple Maps hat neue Funktionen für Fahrradfahrer

All jenen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, werden nun auf Apple Maps mehr Informationen angezeigt.

Apple hat seinem Kartendienst ein Österreich-Update verpasst. Dadurch werden nun auch hierzulande Fahrrad-spezifische Details für die Routenplanung bereitgestellt. Um die zusätzlichen Informationen zu sehen, muss man in Apple Maps als Fortbewegungsmittel "Fahrrad" auswählen.

Ähnliche Details über Höhenprofil und Verkehrsaufkommen zeigt auch Google Maps an. Das Vermeiden von stark befahrenen Straßen oder Hügeln kann beim Google-Kartendienst allerdings nicht vorab berücksichtigt werden.

In der Routenplanung lässt sich zudem auswählen, ob man Steigungen oder stark befahrene Straßen vermeiden möchte. Die Navigationsanweisungen können auch auf der Apple Watch angezeigt werden.

Spezielle Apps besser geeignet

Die neue Fahrradfunktionen in Apple Maps richten sich an jene, die gelegentlich eine Ausfahrt wagen oder das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel nutzen. Wer sportlich unterwegs ist, längere und anspruchsvollere Routen plant, wird mit den Details in Apple Maps nicht recht zufrieden sein.

Für solche Fälle bieten Apps wie Strava, Garmin oder Komoot geeignetere Routenplaner. Wie sich im futurezone-Test gezeigt hat, hält dabei Komoot die meisten und brauchbarsten Parameter parat. Beispielsweise lässt sich hier bei der Planung zwischen losem Untergrund, Pflaster oder Asphalt unterscheiden.

